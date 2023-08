ONE PIECE 1072 è l'episodio che i fan volevano: il web inneggia la potenza del Gear 5

L'anime di ONE PIECE è riuscito a fare quello che solamente sette giorni fa non era riuscito! Se il rating di ONE PIECE 1071 è in caduta libera, molto probabilmente quello della puntata successiva sarà uno dei più alti della serie. I fan stanno infatti celebrando la seconda del Gear 5th e la sua potenza ridicola.

Gli intermezzi su Hiyori e le troppe scene riciclate non avevano permesso di apprezzare pienamente il debutto del Gear 5. TOEI Animation non ripete l'errore commesso una settimana fa e si riscatta. ONE PIECE 1072 è uno degli episodi migliori di sempre secondo i fan!

Nella puntata 1072 di ONE PIECE possiamo apprezzare la potenza del Gear 5 attraverso una feroce seppur comica battaglia contro Kaido. Rufy mette in mostra la portata del suo potere ridicolo, un potenziale infinito che può essere limitato solo dall'immaginazione dello stesso Cappello di Paglia. I fan avevano atteso con impazienza gli episodi del Gear 5th, e dopo una cocente delusione questa volta la gioia è immensa.

L'accoglienza per ONE PIECE 1072 è stata positiva in senso assoluto, quasi all'unanimità. Il fandom si è rivolto ai vari social media, come ad esempio Twitter, per supportare la serie animata e per condividere le clip preferite dall'episodio. Presto scopriremo invece se anche con l'uscita di ONE PIECE 1073 il pubblico reagirà allo stesso modo. Qual è invece la vostra valutazione per la puntata?