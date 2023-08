ONE PIECE 1072 sarà l'episodio migliore di sempre: il meglio deve ancora venire!

In ONE PIECE 1071 è stato introdotto il Gear 5th di Rufy, e TOEI Animation lo ha fatto con uno degli episodi meglio animati di sempre. L'adattamento dell'opera del maestro Eiichiro Oda, a quanto pare, deve ancora dare il meglio di sé. La prossima puntata sarà ancora migliore, sotto tutti i punti di vista!

L'arrivo del Gear 5th nell'anime di ONE PIECE ha scosso il fandom, che ha inneggiato il più recente episodio definendolo come il "GOAT", il migliore di tutti i tempi. La community, tuttavia, sta per essere sbugiardata. La puntata GOAT di ONE PIECE sarà la prossima e non quella in cui appare il Gear 5th per la prima volta.

Stando a fonti affidabili, al prossimo lotto di puntate dell'anime stanno lavorando "molte persone di grande talento". Questa dichiarazione viene supportata da diversi leaker, secondo cui "l'episodio 1072 di ONE PIECE sarà il migliore, anche meglio del 1071". Per @oecuf0, ONE PIECE 1072 sarà un 10/10, mentre le prossime puntate continueranno a mantenere un livello altissimo. Il finale dell'adattamento della Saga di Wano, insomma, sarà un qualcosa di esplosivo, un filotto di episodi che probabilmente non ha precedenti nella storia dell'animazione giapponese e che difficilmente potrà essere replicato in futuro. Per prepararvi al meglio, ecco il trailer con l'uscita di ONE PIECE 1072?