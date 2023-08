One Piece 1072: l'episodio in cui il Gear 5 svelerà la sua massima potenza!

Secondo diverse fonti e leaker l'episodio 1072 sarà il migliore di sempre, ma andiamo a scoprire perché il 1071 non è il G.O.A.T., titolo che spetta alla puntata che lo seguirà.

"La nuova trasformazione che va contro ogni logica! La terra diventa un tappeto elastico e tutte le tecniche che vedrete sono molto bizzarre! È un dio o Rufy o qualcosa di diverso?! Le scene comiche saranno sufficienti per farvi uscire gli occhi dalle orbite. Attenzione, gente, stiamo per raggiungere l'apice!", queste le parole della voce narrante nel nuovo teaser dell'episodio 1072 che andrà in onda il 12 agosto e che potete vedere qui sopra.

Intitolato Fuzaketa nōryoku! Yakudō suru Gia Fifusu! (Il potere ridicolo! Gear 5 alla massima poteza!), pare che proprio qui vedremo il vero combattimento tra Kaido e Rufy, di cui abbiamo avuto solo un piccolo assaggio nel 1071, dal momento che Toei ha selezionato per bene il dosaggio delle proprie cartucce da sparare e sembra che ora non ci sarà esclusione di colpi. Nel prossimo episodio, infatti, la potenza di Joy Boy verrà mostrata in tutta la sua magnificenza!

Che cosa vi aspettate dal 1072? Siete curiosi di vedere quali altre bizzarre abilità sfodererà Rufy? Nell'attesa scoprite i pro e i contro dell'episodio 1071 di One Piece e il perchè molti fan sono rimasti delusi.