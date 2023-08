ONE PIECE 1072: occhi fuori dalle orbite per i Mugiwara! La reazione al Gear 5 di Rufy

ONE PIECE 1072 è stato l'episodio che i fan volevano e che il precedente non è riuscito a essere a causa di un'atmosfera rovinata da troppe scene ripetute e da un debutto intermezzato da altri scenari. Finalmente il Gear 5th è riuscito a conquistare il pubblico, ma come avranno reagito i Mugiwara al nuovo potere di Rufy?

Il debutto del Gear 5 in ONE PIECE 1071 ha sorpreso gli spettatori anime only, che non immaginavano una trasformazione tanto riversa dal precedente Gear 4. Rufy si è infatti tinto completamente di bianco, divenuto più elastico, sorridente e libero che mai, tanto da non riuscire a stare fermo nemmeno un secondo. Questa forma ha sorpreso i fan, ma anche la stessa ciurma di Cappello di Paglia.

In ONE PIECE 1072 prosegue lo scontro tra Rufy e Kaido, con quest'ultimo che colpisce con uno dei suoi attacchi migliori. Il Rangarok in precedenza aveva quasi ucciso Rufy, ma con il Gear 5 attivo la questione si risolve diversamente, più in stile cartoonesco. Cappello di Paglia prende questo colpo in piena testa, sfondando e attraversando il tetto della Skull Dome. È qui che si ricongiunge per un momento con la sua ciurma in una delle scene più esilaranti dell'anime. Dal dolore, un deformato Rufy ha gli occhi fuori dalle orbite, e lo stesso accade a Nami, Chopper, Kidd e Law, che stentano a credere che quello sia davvero Cappello di Paglia. Questa scena riesce a spiegare in modo esilarante la nuova abilità di Rufy, che ha un impatto su tutto ciò che lo circonda.