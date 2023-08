ONE PIECE 1072: Rufy Gear 5 sta solo giocando? Ecco come ha schernito un Imperatore

In ONE PIECE 1071 è stato finalmente mostrato il nuovo potere ottenuto da Rufy, ma è stato solamente nel successivo episodio dell'adattamento animato prodotto da TOEI Animation che gli spettatori hanno potuto assistere alla potenza ridicola del Gear 5th. Con questo nuovo potere è addirittura possibile schernire un Imperatore.

Nella Saga di Wano scopriamo la verità sul Frutto Gom Gom. Rufy non è mai stato in possesso di un semplice Paramisha, ma di un Frutto del Diavolo Zoo Zoo mitologico il cui risveglia ha provocato un importante cambiamento fisico. Il corpo di Rufy ha potenziato la proprietà della gomma, ottenendo una libertà senza precedenti e una vastità di tecniche e forme fisiche a cui prima non poteva ambire. Lo vediamo ad esempio ingigantirsi, oppure trasformare il suo volto, o ancora roteare gambe e braccia come in un cartoon. Oltre a ciò, è anche in grado di modificare il terreno e le persone circostanti rendendole completamente elastiche.

Il Gear 5th di ONE PIECE è una delle migliori trasformazioni degli shonen e nell'episodio possiamo assistere a tutta la sua illogica potenza. Se prima Rufy combatteva con impegno e dedizione, ma anche con grande difficoltà per mantenere aperta la sfida con Kaido, ora più che combattere sembra giocare e divertirsi con l'avversario.

In ONE PIECE 1072 vediamo Rufy farsi beffe di Kaido acciuffandolo in forma dragone e usandolo come una corda per fare dei saltelli. Per l'Imperatore, che finora non aveva mai perso uno scontro uno contro uno, questa è una vera umiliazione, una delle peggiori di tutto il mondo anime.