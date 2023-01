ONE PIECE 1072 spoiler e immagini: il vero desiderio di Kuma Bartholomew

I primi spoiler di ONE PIECE 1072 sono stati scarni e hanno dato una brevissima panoramica generale sul capitolo. In rete, prima dell'uscita ufficiale, sono trapelate ulteriori informazioni molto più complete. Ecco gli spoiler di ONE PIECE 1072 completi con immagini.

Il capitolo 1072 di ONE PIECE si intitola "Il peso dei ricordi" e inizia con un nuovo ricordo dei MADS. Nella copertina, dei giovani Caesar Clown, Queen e Judge stanno trafficando rispettivamente con Frutti del Diavolo, composti chimici e armi. Si inizia poi con un racconto del diario di Vegapunk sul periodo dei MADS, dove si riferisce a una "lei" e a un esperimento che cambierà la storia. Intanto, Bonney si trasforma in una bambina che piange per attirare Vegapunk, con lo scienziato che ci casca e viene catturato dalla piratessa e poi trasformato in un bambino in grado di parlare.

Bonney trova una porta con il simbolo di un orso e la apre dopo aver rotto la serratura con il suo potere. Inizia così un flashback di Vegapunk con Kuma Bartholomew più giovane, senza cappello, con gli occhiali e con una divisa bianca. I due vogliono portare avanti un esperimento sfruttando il potere di Kuma, in grado di rendere tangibili gli impulsi nervosi, quindi anche i ricordi. Vegapunk gli prega di farlo, anche se Kuma non vorrebbe perché è imbarazzante.

Nel presente, Bonney si ritrova con un materiale nell'impronta di Kuma che fluttua nell'aria nel mezzo della stanza. Intanto, Kuma sta cercando di scalare la Red Line, ma viene colpito dai marine. Di nuovo nel laboratorio, Vegapunk avvisa Bonney che quello è il dolore di Kuma, ma la ragazza sa che non è così perché conosce il potere del padre, e così tocca l'impronta.

Fuori dal laboratorio, Kaku usa il risveglio del suo Frutto del Diavolo per attaccare Zoro, ma quest'ultimo risponde e rimane in vantaggio. Brook intanto sta proteggendo la Thousand Sunny. Improvvisamente però compaiono i quattro Seraphim, che non dovrebbero essere lì dato che non hanno ricevuto nessun ordine. Viene poi detto che queste creature hanno un proprio volere e possono adattarsi per la battaglia, e hanno deciso di supportare il CP0. Tuttavia, gli agenti non lo vogliono, dato che corrono il rischio che Vegapunk gli dia qualche ordine.

Dal laboratorio arrivano Edison e Lilith che cercano di recuperare i Seraphim, insieme a loro ci sono Sanji e Franky che vogliono proteggere la nave. Rufy e gli altri sono rimasti al laboratorio. Lucci ordina ai Seraphim di distruggere il laboratorio prima che Vegapunk esca fuori, e questi obbediscono. All'improvviso però Kaku si accascia al suolo a causa di Stussy, che adesso ha zanne e ali di un vampiro e un rivolo di sangue che le cola dalla bocca. Viene rivelato che Stussy in realtà è un clone di un membro dei pirati Rocks, Miss Buckingham Stussy. È lei il primo clone realizzato dai MADS.

Stussy ha morso Kaku sul collo e l'ha fatto addormentare, e adesso ha intenzione di farlo anche con Rob Lucci. Il capitolo di ONE PIECE 1072 arriverà su Manga Plus domenica 22 gennaio.