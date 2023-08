ONE PIECE 1072, trailer e uscita: la follia di un potere ridicolo, il Gear 5 in azione

Come intuito in anticipo da Zunesha, Joy Boy è tornato dopo 800 anni di silenzio. In ONE PIECE 1071 Rufy ha risvegliato il Frutto Gom Gom, conosciuto dal Governo Mondiale anche come Homo Homo modello Nika, ottenendo così una nuova trasformazione. Il Gear 5 di Cappello di Paglia riuscirà finalmente a sconfiggere Kaido?

Il momento tanto atteso e pubblicizzato è arrivato in ONE PIECE 1071. Finalmente, il Gear 5th è arrivato anche nella serie animata prodotta da TOEI Animation in tutta la sua follia. Il Frutto Gom Gom non è quello che tutti, compreso Rufy, credevano. In realtà, una volta risvegliato diviene il Frutto Homo Homo modello Nika, un frutto del diavolo di tipo Zoo Zoo mitologico che permette all'utilizzatore di assumere le sembianze del Dio del Sole Nika. Il corpo di Rufy non è più solamente fatto di gomma, ma può anche assumere la forma di qualsiasi cosa egli desideri e trasmettere questa proprietà nei dintorni.

Lo scontro tra Rufy e Kaido è ricominciato, con Cappello di Paglia che sembra divertito da questo suo nuovo potere ridicolo e con l'Imperatore che sprizza gioia per non aver vinto in modo disonesto. La loro battaglia proseguirà anche in ONE PIECE 1072, dove al centro della scena ci sarà ancora il Gear 5th e il particolare stile d'animazione adottato da TOEI che sembra ricordare quello dei cartoon Warner Bros.

Intitolato "Un potere ridicolo! Il palpitante Gear 5!", l'episodio 1072 di ONE PIECE verrà trasmesso il 13 agosto 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll. Rufy ha raggiunto il suo picco, ma le sue tecniche bizzarre e comiche potrebbero non bastare per sconfiggere l'Imperatore Kaido.