ONE PIECE 1072: la verità dietro la morte di un grande rivoluzionario

Le battute finali della saga di Egghead si stanno rivelando ricche di dettagli che potrebbero rivelarsi centrali nell’arco finale di ONE PIECE. Oltre al Dr. Vegapunk, intenzionato ad allontanarsi dai suoi laboratori al fianco di Mugiwara, c'è un altro personaggio determinato a raggiungere il proprio obiettivo: Jewelry Bonney.

Nel corso degli ultimi capitoli Oda ha rivelato che Bonney, una delle undici Supernova conosciute tempo fa all’arcipelago Sabaody, è in realtà figlia dell’ex rivoluzionario e membro della Flotta dei Sette, Orso Bartholomew. Vista la correlazione tra Vegapunk e Kuma, a causa degli esperimenti per creare i Pacifista in dotazione della Marina, la ragazza ha quindi immediatamente cercato di sapere di più su suo padre, estorcendo informazioni allo scienziato.

Mentre il gigantesco, e ormai robotico Kuma, si è attivato per raggiungere la figlia dall’altra parte del mondo, Bonney sembra essersi finalmente avvicinata a scoprire la verità sulla sua morte e su cosa abbia portato alla creazione dei Pacifista. Ascoltando le parole del Dr. Vegapunk, ovvero che suo padre è morto per una “buona” ragione, Bonney accetta di affrontare la dura realtà, per quanto questa potrebbe farle molto male, in senso letterale.

Infatti, Vegapunk ha promesso a Kuma di non dire nulla a Bonney, tenendo nascosti i suoi ricordi e il suo dolore in un’ala del laboratorio. La ragazza è però ostinata, e nonostante gli avvertimenti dello scienziato, si avvicina alla sfera di dolore, pronta a conoscere la verità sulla storia di Kuma. Come vi aspettate che evolva la situazione? Cosa credete che verrà rivelato? Avanzate le vostre teorie nei commenti.

Ricordiamo infine che in rete è emersa già una curiosa teoria su Jewelry Bonney, e vi lasciamo alle animazioni divine raggiunte nell’episodio 1048 di ONE PIECE