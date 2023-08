ONE PIECE 1073: la capacità più spettacolare del Gear Fifth di Luffy

L’anime di ONE PIECE sta facendo molto parlare di sé, non solo per la straordinaria qualità nelle animazioni raggiunta dallo staff di Toei dietro la serie, ma per uno dei colpi di scena più rilevanti della serie: il risveglio del frutto Gom Gom. Luffy ha raggiunto il Gear Fifth durante lo scontro con Kaido, dando sfoggio delle sue nuove capacità.

Il Gom Gom si è infatti rivelato un frutto Zoo Zoo mitologico, conosciuto precedentemente come Homo Homo modello Nika, in riferimento al dio del Sole nell’universo ideato da Eiichiro Oda. Proprio per questo una volta risvegliato il suo potere, il frutto ha consentito a Luffy di trasformarsi nella divinità, e di ereditarne così tutte le abilità uniche che la caratterizzano. Nella nuova forma del Gear Fifth, il capitano dei Mugiwara sembra aver ottenuto un enorme e decisivo vantaggio contro il tirannico Kaido, arrivando persino ad afferrare senza alcuna difficoltà una delle saette che stanno folgorando il cielo sopra Onigashima.

Nei secondi conclusivi dell’episodio 1073, infatti, Luffy scruta il cielo tempestoso sopra la sua testa, e si dirige con decisione verso le nuvole scure, afferrando una saetta, per poi rivolgere il suo sguardo divertito all’avversario. Kaido ricambia con la stessa espressione. Il loro scontro finale è davvero iniziato, e le nuove capacità del protagonista potrebbero nascondere ulteriori sorprese. Potete vedere la sequenza in cui Luffy cattura una saetta nella breve clip riportata in calce. Cosa ne pensate dello sviluppo dello scontro tra i due? Fatecelo sapere nei commenti.

