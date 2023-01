ONE PIECE 1073 data di uscita e teorie: la rivelazione che cambia tutto

Ormai non si fa altro che parlare dei MADS, il gruppo di scienziati che Vegapunk gestiva nel corso della sua vita, prima che il Governo Mondiale e la marina gli facessero chiudere i battenti, portando il genio dalla loro parte. In ONE PIECE tutti questi personaggi sono stati in un modo o nell'altro incontrati dai pirati di cappello di paglia.

C'era però un membro segreto che finora non era stato mostrato, se non soltanto di spalle in un breve flashback della mini avventura di Judge Vinsmoke. Ora però sembra essere chiaro chi sia questo personaggio. Insieme a Vegapunk, Queen, Judge e Caesar, il gruppo poteva vantare anche la collaborazione di Stussy, agente della CP0 ma che in realtà è tutt'altra persona. Infatti, Stussy è il clone di una piratessa della ciurma di Rocks, Miss Buckingham Stussy.

Mentre si parlerà delle ricerche di Kuma Bartholomew, ONE PIECE 1073 si concentrerà su Stussy e la sua clamorosa rivelazione. Lo shock ha già colpito Rob Lucci che adesso deve agire in fretta, considerato che la donna può anche dare ordini ai Seraphim, rovesciando ancora una volta le sorti della battaglia a vantaggio dello scienziato. Non è ancora chiaro se sia lei l'asso nella manica di Vegapunk, ma di certo in questo momento le cose sembrano andare in questa direzione. Lucci è circondato, ma l'uomo ha anche un grande orgoglio e non sarebbe strano vederlo affrontare uno dei mugiwara, magari un Sanji, mentre gli altri tengono a bada i Seraphim che stanno distruggendo il laboratorio. Un nuovo scontro con il leopardo è quindi alle porte, ma Kizaru potrebbe finalmente fare la sua mossa prima che sia troppo tardi.

ONE PIECE 1073 verrà pubblicato domenica 29 gennaio alle ore 16:00 su Manga Plus.