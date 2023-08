ONE PIECE 1073: l'insospettabile eroe salvatore di Onigashima

Negli ultimi due episodi dell'anime di ONE PIECE Rufy ha risvegliato il suo Frutto del Diavolo, che si è rivelato in realtà ben diverso dal semplice Paramisha che tutti ritenevano che fosse. Cappello di Paglia è in possesso dell'Homo Homo Modello Nika, uno Zoan che ha riportato alla luce il guerriero della libertà Joy Boy.

In ONE PIECE 1072 il Gear 5th di Rufy si è preso gioco di Kaido, umiliando l'Imperatore come nessuno aveva mai osato prima. La lunga ed estenuante sfida tra i due prosegue anche nel successivo episodio dell'anime, ma c'è un altro problema urgente per i Mugiwara. Come fa notare Kaido stesso, mentre Rufy combatte con lui sulla sommità della Cupola Teschio tutti i suoi amici sono in serio pericolo. Le fiamme divampano su Onigashima, che ormai sta per collassare su sé stessa.

In ONE PIECE 1073 l'attenzione si sposta dunque tra le mura della fortezza volante, dove vediamo i Mugiwara, i samurai e tutti gli altri circondati dalle fiamme. La fine è vicina, ma un eroe inaspettato risolve questa delicatissima e catastrofica situazione.

Approfittando dell'aiuto di Jinbe, il ninja Raizo usa il suo Jutsu definitivo. L'ex servitore di Oden sfodera una pergamena che rilascia l'acqua di mare acquisita da Zunesha. Raizo è il salvatore di Onigashima, le cui fiamme si sono ormai estinte a causa del diluvio da lui causato. Nel mentre, Yamato tenta ancora di convincere Momonosuke a creare delle nuvole di fuoco per evitare che l'isola galleggiante si sgretoli nel momento della sconfitta di Kaido. Vi ricordiamo che l'anime di ONE PIECE è in pausa per questa settimana e che alla fine dello scontro finale di Rufy manca ancora qualche episodio.