ONE PIECE 1073: la rivincita di Roronoa Zoro, è vendetta per quella vecchia ferita

Eiichiro Oda anticipa una delle sfide più attese della sua opera. Nel capitolo 1073 di ONE PIECE Roronoa Zoro ha in qualche modo la possibilità di prendersi la rivincita per la disfatta di cui si macchiò quasi all'inizio della storia.

Dopo più di 1000 capitoli da quell'atroce sconfitta, Zoro ha nuovamente la possibilità di sfidare Mihawk. Tuttavia non è ancora la battaglia all'arma bianca che tutti aspettano da tempo. Per decretare il miglior spadaccino è ancora presto, anche se questo combattimento concede ai lettori un aperitivo di ciò che verrà in futuro.

In ONE PIECE 1073 il tradimento di Stussy mette a tacere gli agenti del CP0. Tuttavia, l'alleata di Vegapunk non ha il livello di autorizzazione necessario per fermare il comando dei quattro Seraphim. A occuparsi di S-Hawks è ovviamente Zoro, che con le sue spade ferma il colpo che stava per uccidere Vegapunk 02 Lilith.

I Seraphim vengono fermati in tempo, per cui Zoro non ha potuto confrontarsi come sperava con il clone di Dracule Mihawk, ma questa breve anteprima permette ai fan di pregustare uno degli scontri più attesi di tutto ONE PIECE. Zoro al momento attuale riuscirebbe a battere Mihawk e conquistare il titolo di spadaccino più forte al mondo? È ancora presto per dirlo, poiché con l'uscita di ONE PIECE 1074 l'ala del re sarà impegnato nella fuga da Egghead.