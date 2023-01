ONE PIECE 1073: il segreto di Stussy e un pezzo grosso che si muove

Colpi di scena uno dietro l'altro durante la saga di Egghead. Anche dopo la conclusione di Wano, la fase più lunga di ONE PIECE finora, Oda ha deciso di tenere sempre alta l'attenzione con degli eventi e dei personaggi che rovesciano tutta la situazione. Tradimenti, scoperte, capovolgimenti di fronte e nuove aggiunte tengono col fiato sospeso.

E si parte con una mini avventura che prosegue il racconto di Judge e Caesar. Nella mente dei due, c'è un Vegapunk che crea armi stupide e pacifiche, con gli altri scienziati che lo guardano in modo orripilato e disgustato. ONE PIECE 1073 poi si apre così come si era chiuso il precedente, con Stussy che morde Kaku e si prepara ad attaccare Lucci. Il leopardo cerca di attaccarla, ma la donna ha usato un'illusione con la quale tiene impegnato Lucci. Mentre si sistema il rossetto di agalmatolite, Stussy morde Lucci e lo fa addormentare. Ma i pericoli non sono finiti, i Seraphim sono ancora a piede libero.

Zoro inizia a combattere contro il Seraphim di Mihawk, tenendogli facilmente testa, mentre Sanji salva Edison da un attacco di S-Shark. Con la collaborazione dei due satelliti di Vegapunk, i quattro Seraphim si fermano e tornano agli ordini del dottore. Intanto, Rufy e Chopper stanno ancora cercando Bonney e Vegapunk che non si vedono nel laboratorio. Su un'altra isola, Sphinx, le cose non vanno per il verso giusto. Marco è tornato e sta ascoltando una storia dai bambini, che lo avvisano di un attacco di Ryokugyu, ma la difesa di Edward Weevil ha resistito. Tuttavia, l'uomo è stato poi rapito dall'ammiraglio.

Su Sphinx c'è Miss Buckin, ex membro dei pirati Rocks e madre di Edward Weevil, che chiede a Marco il tesoro di Barbabianca e di liberare suo figlio. E che, se vuole prove sulla discendenza di Weevil, può chiedere a Vegapunk. A Egghead le cose però si muovono: le navi della marina e del Governo Militare sono fuori dall'isola, con Kizaru che ha accolto nella sua cabina uno dei cinque astri di saggezza, Saint Jay Garcia Saturn. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.