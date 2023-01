ONE PIECE 1073 spoiler e immagini: la mossa del Governo Mondiale

In questo preciso momento del manga di ONE PIECE, Vegapunk è l'obiettivo numero uno del Governo Mondiale. Mai in tempi recenti qualcuno si era avvicinato così tanto alla verità del Regno Antico che i cinque astri di saggezza vogliono tenere segreto a tutti i costi, e per questo devono liberarsi della loro più grande risorsa a ogni costo.

Sembrava tutto fatto, ma il tradimento di Stussy ha lasciato tutti a bocca aperta. E dopo i primi spoiler testuali di ONE PIECE 1073, arrivano anche le immagini complete del capitolo che danno un'idea migliore di ciò che è successo. Si apre il tutto con la classica mini avventura: Vegapunk è di nuovo giovane e ha creato dei carri armati inoffensivi e viene visto male da Judge, Queen e Caesar. Intanto, a Egghead, Kaku sviene e Lucci cerca di attaccare Stussy. La donna però ha usato una tecnica illusoria per evitare l'attacco. Indossa poi un rossetto fatto di agalmatolite e morde Lucci al collo, indebolendolo e addormentandolo.

Brook osserva la situazione dalla nave mentre tutti vengono comunque allarmati dai quattro Seraphim. Stussy non può fare nulla, quindi Edison e Lilith corrono fuori dal laboratorio per fermarli. L'androide donna viene attaccata da S-Hawk e non riesce a impartire il comando, ma il clone di Mihawk viene fermato da Zoro. Poi S-Shark prova a fermare Edison, ma Sanji interviene salvandolo in tempo. Così Edison fa bloccare con un comando i quattro Seraphim, riportandoli dalla loro parte. Mentre Rufy e Chopper cercano Vegapunk e Bonney, si cambia scena.

Marco è tornato a Sphinx e parla con i bambini del posto, che gli raccontano dell'assalto dei marine. Questi se la stavano prendendo con i bambini, ma Edward Weevil era sul posto insieme a Miss Buckin e ha difeso l'isola. Tuttavia, l'ammiraglio Ryokugyu riesce a rapirlo. La donna, ex membro dei MADS, intanto è infuriata e chiede a Marco di salvare il figlio e dargli l'eredità di Barbabianca. Nell'ultima pagina di ONE PIECE 1073, appare un membro del Gorosei: Saint Jegarcia Saturn. Vi hanno colpito le immagini spoiler di ONE PIECE 1073?