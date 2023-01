ONE PIECE 1073 spoiler: la star è una sola in un capitolo breve

Tante sorprese nel recente capitolo di ONE PIECE, che però non finiscono con gli eventi del capitolo 1072. Ci sono molte domande a cui bisogna avere risposta, e probabilmente il dottor Vegapunk saprebbe spiegare qualunque cosa, soltanto che adesso il centro dell'attenzione non è su di lui. E lo confermano anche gli spoiler di ONE PIECE 1073.

Sono arrivate infatti le prime anticipazioni del capitolo. ONE PIECE 1073 si intitola "Miss Buckingham Stussy" ed è composto da sole 15 pagine. Nella mini avventura di copertina, Vegapunk ha inventato un carro armato che spara fiori e altre armi innocue, mentre Judge, Queen e Caesar lo osservano disgustato. Il capitolo riprende poi da dove si era concluso quello scorso, con Kaku che si addormenta e Stussy in piedi che vuole far addormentare anche Lucci.

Lucci prova ad attaccarla ma la donna ha usato un'illusione. Il rossetto di lei è composto da agalmatolite e lo usa per indebolire il leopardo, che poi riesce a mordere e addormentare. Stussy rivela che è lei l'alleata segreta di Vegapunk, che non sapeva si fosse unita al CP0, però l'agente rivela che non può sovrascrivere l'ordine di attacco dei Seraphim dato che ha un potere equivalente a quello di Lucci. S-Hawk sta per attaccare all'uscita Llilith ed Edison, ma Zoro lo ferma e inizia uno scontro. Anche S-Shark sta per fare la sua mossa per colpire Edison, ma Sanji lo blocca. Edison a quel punto riesce a impartire l'ordine e fa bloccare tutti. Intanto, nel laboratorio, Rufy e Chopper stanno cercando Vegapunk e Bonney.

Su Sphinx Island, Marco fa il suo ritorno e scopre che l'isola è stata attaccata dai marine, ma Edward Weevil e Miss Buckin l'hanno difesa, tuttavia il figlio è stato catturato dall'ammiraglio Ryokugyu. Miss Buckin chiede a Marco di salvare il figlio e di dargli l'eredità di Barbabianca, e che se vuole risposte sull'identità dell'uomo dovrà chiederle a Vegapunk. In mare, invece, c'è la nave di Kizaru. Dopo aver verificato se era avvelenato o no, l'ammiraglio porta un pasto a un vecchio che è sull'imbarcazione.

Il vecchio non è altri che uno dei cinque membri degli Astri di Saggezza, l'uomo con le trecce e la cicatrice sul lato sinistro del viso. Il suo nome è Saint Jegarcia Saturn, che ha già incontrato Vegapunk una volta in passato e si dispiace che sia arrivato a questo. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.