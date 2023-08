ONE PIECE 1073, trailer e uscita: l'inferno di Onigashima verrà spazzato via dal Gear 5?

L'adattamento della Saga di Wano è alle sue battute finale. In ONE PIECE 1071 è arrivato il guerriero della libertà e tra Rufy e Kaido questa sarà l'ultima battaglia. Onigashima è però un cumulo di macerie in fiamme, riusciranno i samurai a liberarsi dalla maledizione dell'Imperatore?

ONE PIECE 1072 è l'episodio in cui il Gear 5th mostra la sua potenza ridicola, nonché quello che risolleva i fan dalla delusione per ONE PIECE 1071. Anche Kaido si è accorto che il Frutto Gom Gom di Rufy non è un normale Paramisha e che in lui c'è qualcosa che non va. Cappello di Paglia, tuttavia, sembra totalmente disinteressato, fermamente convinto di non essere altri che il prossimo Re dei Pirati.

Sia Kaido che Rufy cominciano a essere stanchi, dopo numerose ore di lotta serrata. Se l'Imperatore crolla sulle ginocchia, il capitano dei Mugiwara perde la sua trasformazione in Nika. Sarà il ricordo dei suoi amici a fargli riottenere il Gear 5th e a spingerlo nuovamente in battaglia.

Lo scontro tra Rufy e Kaido non si chiuderà in ONE PIECE 1073, puntata intitolata "Nessuna via di fuga! Uno scenario infernale su Onigashima" e che si concentrerà sulle fiamme che divampano su Onigashima. Sanji, Jinbei e gli altri della ciurma proveranno a cercare una via d'uscita dal castello volante, mentre Raizo proverà a utilizzare la più potente delle tecniche ninja per fermare le fiamme. La puntata debutterà il 20 agosto 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll e proseguirà anche la battaglia tra l'Imperatore e il futuro Re dei Pirati.