ONE PIECE 1074 data di uscita e teorie: una fuga per la vittoria

Manca ancora molto al termine, eppure qualcuno già immagina teorie sul finale di ONE PIECE che coinvolgono viaggi nel tempo, cloni, isole segrete, e tanto altro ancora. Ciò che c'è di concreto però è ciò che sta accadendo su Egghead, isola dove dimora il geniale scienziato Vegapunk, trovatosi improvvisamente sotto il fuoco del Governo Mondiale.

Considerata la situazione, Vegapunk non poteva trovare alleati migliori dei protagonisti di ONE PIECE, sempre pronti a dare una mano, e infatti ospiteranno sia lo scienziato che i suoi satelliti sulla nave. Recentemente però al viaggio di fuga si è unita anche il clone di Stussy, una sorpresa vista la situazione degli ultimi capitoli. Sicuramente i protagonisti scapperanno, ma prima ci sono alcune situazioni da dirimere.

ONE PIECE 1074 vedrà l'attesa fuga riuscire? Sicuramente no: i tempi di Eiichiro Oda sono sempre più lunghi di quanto si potrebbe pensare, senza contare che rimangono delle questioni in sospeso. Innanzitutto, bisogna capire che fine abbia fatto Vegapunk: lo scienziato, a giudicare dalla descrizione narrativa del capitolo, è definitivamente scomparso, e Bonney potrebbe centrare in tutto questo. La donna era l'unica a sapere dove fosse e neanche lei sembra essere stata trovata. Ciò vuol dire che sono insieme e quindi il piano è saltato completamente. I mugiwara continueranno a cercare il dottore perdendo tempo prezioso, dato che la marina si sta avvicinando. La presenza di Kizaru e di uno dei cinque astri di saggezza al largo di Egghead mette tutti in grave pericolo.

Il manga di Oda sarà in pausa per una settimana, quindi ONE PIECE 1074 uscirà il 12 febbraio su Manga Plus.