ONE PIECE 1074: un inconveniente che ostacola la fuga da Egghead

Dopo aver scoperto il segreto di Stussy in ONE PIECE 1073, la Saga di Egghead continua a regalare emozioni. Questa volta a far trattenere il fiato ai lettori è la misteriosa scomparsa di un importante protagonista che impedisce ai Mugiwara di salpare via dall'isola dello scienziato Vegapunk.

Kizaru sta per arrivare a Egghead, ma i Mugiwara non possono ancora fuggire dall'isola su cui si trovava il laboratorio del geniale scienziato. A impedire loro di salpare verso una nuova destinazione è la scomparsa di Stella, il vero corpo di Vegapunk.

Il capitolo 1074 di ONE PIECE si apre con Sentomaru, ufficiale della Marina a capo dell'armata del reparto scientifico del quarier generale e guardia del corpo del dottor Vegapunk, che risveglia un esercito di ben cinquanta Pacifisti Mark III. L'ordine che viene dato ai Pacifisti di terza generazione è quello di permettere a Rufy Cappello di Paglia di fuggire via con Vegapunk al fianco.

All'interno del laboratorio di Egghead, tuttavia, Rufy e gli altri Mugiwara proprio non riescono a individuare Stella, invisibile persino agli occhi delle telecamere che sorvegliano la struttura. E se Stella fosse stato rapito da un traditore? Nel mentre, nella Padroom Bonney rivive i ricordi terribili di suo padre Orso Bartholomew. Non ancora pronta a una tale sofferenza, Bonnie scappa da quel passato oscuro.

ONE PIECE 1074 si chiude con Morgans il giornalista che intende diffondere una falsa notizia. Sui giornali verrà scritto che l'Imperatore Rufy ha rapito Vegapunk entrando in guerra con la Marina. Assieme a Morgan si trovano il Re della Black Drum Wapol e Bibi. Perché la principessa di Alabasta, che si pensava essere stata rapita, è al fianco di quei due brutti ceffi? Ecco il riassunto di ONE PIECE 1075 in attesa del rilascio ufficiale.