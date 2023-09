ONE PIECE 1074 è il miglior episodio con il Gear 5! Il voto su IMDB è altissimo

Nel corso dell'ultimo periodo il livello qualitativo dell'anime di ONE PIECE è via via salito, fino a raggiungere picchi straordinari in concomitanza con il debutto della nuova forma di Luffy. Il tanto atteso ONE PIECE 1071 non è tuttavia riuscito a rispettare le aspettative di GOAT, un titolo che a quanto pare appartiene a un altro episodio.

TOEI Animation ha dato fondo a tutte le sue riserve per portare le animazioni di ONE PIECE su un nuovo livello. Considerata la natura di anime settimanale, ciò che lo studio d'animazione sta facendo con l'adattamento dell'opera di Eiichiro Oda è un qualcosa di unico ed eccezionale, che il pubblico sta apprezzando dimostrando affetto verso la serie e inneggiandola sui social.

Al momento, delle puntate in cui compare il Gear 5th di Luffy, ossia quelle che vanno dalla 1071 fino all'ultima trasmessa 1074, gli spettatori hanno nominato ufficialmente il loro GOAT. Se per tutti l'episodio 1073 è solo un'intermezzo nello scontro con Kaido, e il 1071 non ha retto le aspettative, la lotta si contende tra ONE PIECE 1072 e 1074.

ONE PIECE 1074 introduce una nuova opening, mentre la puntata 1072 è quella che per la prima volta dà modo agli appassionati di scoprire i poteri del Gear 5th di Luffy. Ebbene, tra i due episodi sembra non esserci storia.

Sul portale IMDB i fan hanno assegnato un punteggio di 9,7 a ONE PIECE 1074, un rating che va a pareggiare la puntata 1061 in cui Sanji sconfigge Queen, ma che si arrende agli episodi più amati di ONE PIECE che hanno un voto di 0,1 superiore. Il più recente episodio trasmesso ha dunque quasi sfiorato la vetta, ma è comunque riuscito a fare la storia portando delle animazioni fluide e superbe. Per quanto riguarda ONE PIECE 1072, invece, il punteggio assegnato è di 9.5. In definitiva, per ora il miglior episodio di ONE PIECE con il Gear 5th è il 1074.