One Piece 1074 mostra l'animazione più impressionante di Gear 5!

One Piece si sta preparando per il climax del combattimento tra Rufy e Kaido nei prossimi episodi dell'anime, e l'ultimo episodio della serie ha debuttato con la scena più impressionante tra Rufy e Kaido di Gear 5!

One Piece è entrato nelle fasi finali dell'arco narrativo di Wano poiché il combattimento tra Rufy e Kaido sul tetto della Cupola del Teschio di Onigashima è l'unico che deve essere risolto affinché la guerra sia veramente finita. Mentre l'anime entra in questa nuova era, il team dietro la serie ha dato il massimo con i momenti finali del combattimento culminante.

Ciascuno degli episodi finora è stato un'importante vetrina per la nuova forma Gear 5 di Rufy che ha sbloccato dopo la sua terza grande sconfitta contro Kaido, e il combattimento si sta finalmente avvicinando alla sua vera fine mentre entrambi i combattenti si lanciano tutto ciò che hanno l'uno contro l'altro.

Mentre l'episodio precedente dell'anime anticipava la nuova folle idea di Rufy di afferrare un fulmine dal cielo, il nuovo episodio di One Piece porta tutto questo al livello successivo mostrando cosa può fare Rufy con i fulmini. La famigerata scena è disponibile alla visione in una nuova clip condivisa da Crunchyroll.

L'episodio 1074 di One Piece si intitola "Mi fido di Momo! La potente tecnica finale di Rufy!" e la sinossi dell'episodio lo anticipa così: "Momonosuke lotta per creare Nuvole di Fiamma per sostenere Onigashima che è in caduta libera. Nella Capitale dei Fiori, il Festival del Fuoco sta finendo con le persone che fanno volare in aria le loro Sky Boat. Per soddisfare l'obiettivo promettendo di liberare la Terra di Wano, Rufy gonfia il pugno per colpire Kaido.".