ONE PIECE 1074, il riassunto completo del capitolo: una dura ricerca nella falsità

La saga di Egghead si fa ancora più ricca di colpi di scena. Il manga di Eiichiro Oda continua a premere sull'acceleratore per portare sempre più personaggi importanti tra le pagine di ONE PIECE, che ormai sono le ultime saghe dell'opera. Mentre i Cinque Astri di Saggezza si muovono, anche la ciurma di Rufy si tiene attiva.

Nelle avventure di copertina, si rimane nel passato con Caesar Clown, Judge e Queen che si attaccano a vicenda sfogando la loro natura di scienziati aggressivi. Si passa poi alla base di Egghead, con ONE PIECE 1074 che riporta i Pacifista all'assalto. Tuttavia stavolta i robot sono più avanzati e hanno a disposizione più abilità, essendo i Mark III. A guidarli c'è Sentomaru, che si è ripreso ed è stato bendato da alcuni personaggi che vivono lì. Gli agenti del Cipher Pol intanto vengono catturati tutti dall'esercito di Pacifista, che ora deve occuparsi di aiutare la fuga di Vegapunk.

Nel laboratorio però lo scienziato non si trova. Rufy e Zoro rimangono al centro di comando con Rob Lucci e Kaku, ancora addormentati, mentre gli altri si dividono per cercare lo scienziato ovunque. Intanto Bonney inizia il suo viaggio nel passato del padre, con il giovane Kuma Bartholomew che viene picchiato perché non vuole tornare in un certo luogo. La ragazza poi esce dai ricordi, incapace di resistere al dolore inferto al padre. Intanto Pythagoras è in un'area del laboratorio isolata, ma viene attaccato e poi c'è un'esplosione. I primi spoiler di ONE PIECE 1074 parlavano di un traditore, e questo si palesa in un questa fase finale di Egghead.

Il capitolo infatti cambia scenario con il finale: Morgans viene a sapere di Vegapunk e Rufy e decide di modificare la notizia, dicendo che il pirata ha rapito lo scienziato. Tuttavia Bibi lì presente è contraria. Nella base del giornale volante c'è anche Wapol, e sembra che sia lui che il giornalista abbiano salvato Bibi. Morgans però non vuole sentire ragioni, dicendo che è lui a decidere le notizie. Cosa accadrà ora in ONE PIECE?