ONE PIECE 1074: Rufy e Momonosuke, uniti per proteggere Wano

L'adattamento della Saga di Wano è agli sgoccioli. L'anime di ONE PIECE sta per mettere fine a un arco narrativo che dura ormai da diverso tempo, ma che sta riuscendo a entusiasmare grazie a una serie di puntate qualitativamente incredibili a livello visivo e adrenaliniche dal punto di vista della storia.

In ONE PIECE 1073 le tecniche ninja di Raizo salvano Onigashima dalle fiamme, ma ora il pericolo giunge dall'esterno. Mentre Rufy combatte Kaido, le nuvole di fuoco generate dall'Imperatore che permettono alla struttura di volare continuano a vacillare. Da un momento all'altro Onigashima potrebbe precipitare in mare, oppure addirittura sulla Capitale dei Fiori causando un disastro senza precedenti. Sarà l'unione delle forze tra Rufy e Momonosuke a impedire che ciò avvenga.

Nell'episodio 1074 di ONE PIECE viene introdotta una nuova opening, ma TOEI riesce ancora una volta a sbalordire per via delle bellissime animazioni dedicate al Gear 5th. In questa puntata le straordinarie abilità del frutto del Diavolo di Rufy vengono ulteriormente evidenziate, con Cappello di Paglia che facilmente trasforma l'ambiente a sé circostante in gomma, compreso il corpo dell'avversario. Così facendo, Rufy riesce a giocare sul campo di battaglia, addirittura agguantando dei fulmini per colpire l'Imperatore.

Nel mentre, spinto da Yamato, Momonosuke tenta invano di generare delle nuvole di fuoco che sostituiscano quelle di Kaido. Al piccolo figlio di Oden torna in mente il momento in cui sua madre gli chiese di accompagnare Kinemon e i samurai nel futuro per dare nuova speranza a Wano. Anche allora dubitò delle sue capacità, ma le parole di Kinemon e lo sguardo di sua madre lo convinsero a viaggiare nel tempo avanti di vent'anni.

Come allora, questa volta grazie a Rufy, in ONE PIECE 1074 Momonosuke riesce a ritrovare la determinazione. Il drago color pesca è deciso a impedire la caduta di Onigashima sulla Capitale dei Fiori. Prima, però, deve evitare che un colossale pugno di Rufy faccia un buco attraverso la fortezza volante. Se Momonosuke riuscirà a salvare il suo paese lo scopriremo con l'uscita di ONE PIECE 1075, e vi salutiamo ricordandovi che lo scontro tra Rufy e Kaido terminerà in ONE PIECE 1076.