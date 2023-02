ONE PIECE 1074 spoiler: l'essenza di un tradimento

Non è bastato l'intervento di Stussy, Egghead è ancora nel caos e la situazione non sembra migliorare troppo. Mentre la ciurma si prepara per la fuga, sembra che Vegapunk sia completamente sparito dal laboratorio e ora è una corsa per trovarlo, così da poter fuggire. La marina e il Governo Mondiale però si stanno avvicinando pericolosamente.

Questi pericoli diventeranno concreti? Gli spoiler di ONE PIECE 1074 trapelati in rete al momento narrano di un conflitto ancora non avvenuto tra i due schieramenti, anche se la situazione sta comunque precipitando e potrebbe portare a numerose insidie aggiuntive.

Il capitolo 1074 di ONE PIECE si intitola "Mark 3" ;

; Il titolo si riferisce alle 50 unità di nuovi pacifista che Sentomaru ha liberato per aiutare i pirati di cappello di paglia e Vegapunk a scappare da Egghead;

Rufy e Zoro rimangono indietro mentre tutti gli altri cercano il dottor Vegapunk;

Bonney è in una sorta di mondo dei ricordi e qui vede il giovane Kuma Bartholomew mentre veniva picchiato;

Altrove, Bibi è con Morgans e Wapol ;

; Morgans vuole scrivere un articolo dove spiega che i pirati di cappello di paglia hanno rapito Vegapunk;

C'è un traditore a Egghead , lo stesso che si è visto nel capitolo 1071 di ONE PIECE;

, lo stesso che si è visto nel capitolo 1071 di ONE PIECE; Adesso sembra aver ancora una volta messo i bastoni tra le ruote al gruppo di protagonisti, dopo aver disattivato il sistema di difesa del laboratorio, anche se non è stato specificato come;

Non è stata rivelata l'identità del traditore, ma di certo sarà una figura centrale nella prossima fase, considerato che la fuga dei protagonisti è sempre più vicina.