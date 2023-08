ONE PIECE 1074, trailer e uscita: nuova opening e la tecnica finale di Rufy

La battaglia sulla Cupola Teschio di Onigashima si è fatta ancora più intensa. La posta in gioco è la libertà o l'oppressione del Paese di Wano. Sarà il vincitore dello scontro tra Rufy e Kaido a decretare il futuro dei samurai un tempo guidati da Oden. Il combattimento proseguirà anche in ONE PIECE 1074.

In ONE PIECE 1073 Onigashima è stata salvata dalle fiamme. Mentre Rufy dava nuova vita allo scontro utilizzando per la prima volta il Gear 5th, i suoi amici all'interno della fortezza volante rischiavano la vita. A impedire che la struttura finisse in un cumulo di macerie e cenere è stato il ninja Raizo. Cappello di Paglia può ora scontrarsi con l'Imperatore senza altri pensieri nella testa.

ONE PIECE 1074 arriverà il 3 settembre 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll dopo una settimana di pausa in cui TOEI Animation ha rilasciato uno speciale riepilogativo. L'episodio, intitolato "Credo in Momo! La potente tecnica finale di Luffy!", avrà due protagonisti principali, per l'appunto Momonosuke e il capitano dei Mugiwara. Principale novità della puntata 1074 di ONE PIECE sarà l'introduzione della opening 25, diretta da Megumi Ishitani (director di ONE PIECE 1015). Questa nuova sigla, di cui ancora non sappiamo molto altro, andrà a sostituire la opening 24 di ONE PIECE, "Paint" di I Don't Like Mondays, presente nell'anime dall'episodio 1005 del 9 gennaio 2022.

Nonostante le fiamme siano state spente, Onigashima ha quasi raggiunto la Capitale dei Fiori, su cui la struttura atterrerà facendo diventare la nazione un'industria votata alla costruzione di armi belliche. Luffy verrà spinto da una nuova motivazione, ma affiderà il destino del Paese a Momonosuke. Sarà il dragone color pesca figlio di Oden a dover salvare Wano.