ONE PIECE 1075: l'attacco del traditore inaugura un team-up impossibile

L'arco narrativo di Egghead sta continuando a regalare momenti epici ai lettori di ONE PIECE. Mentre i Mugiwara sono alla ricerca di Stella, il corpo principale di Vegapunk finito nel nulla, Cappello di Paglia forma un'alleanza che sembrava impossibile fino a pochissimi capitoli fa.

In ONE PIECE 1074 la fuga da Egghead è stata ostacolata da un misterioso traditore che ha rapito Stella. Al laboratorio è presente un ospite indesiderato che sta tramando nell'oscurità.

Il capitolo 1075 di ONE PIECE si apre con il laboratorio sotto attacco. Pythagoras è stato coinvolto in una terribile esplosione e nello stesso momento le telecamere di sorveglianza della struttura si oscurano una dopo l'altra. Rufy, rimasto in attesa nella sala controllo con Zoro, si accorge inoltre che le comunicazioni radio sono state interrotte.

I Mugiwara, divisi in gruppetti, stanno ispezionando le torri che formano il laboratorio di Egghead, ma senza i risultati sperati, poiché Stella sembra introvabile. Alla torre C, Usopp e Franky si imbattono in Pythagoras, ma anche nel Seraphim S-Snake creato sulla base di Boa Hancock. La ragazzina è però fuori controllo e con il suo Mero Mero pietrifica il Vegapunk York.

Nello stesso momento, alla sala controllo Rufy e Zoro vengono attaccati da S-Bear e S-Hawk. I Seraphim non si fermano nemmeno agli ordini dei Vegapunk e perciò sembrano essere sotto il comando di qualcuno che possiede un'autorità di livello superiore. Prima che il combattimento con i Seraphim basati su Orso Bartholomew e Mihawk cominci, Rufy e Zoro vengono sorpresi da una richiesta insolita. Lucci e Kaku chiedono loro di formare un'alleanza che fino a poco prima sembrava impossibile. A proposito, avete già visto la cover di ONE PIECE Vol. 105?