ONE PIECE 1075 data di uscita e previsioni: è il turno di un salto nel passato?

Eiichiro Oda ha iniziato ONE PIECE nel 1997. La pubblicazione che iniziò a fine anni 90 su Weekly Shonen Jump si rivelò immediatamente un successo sensazionale, diventando in breve uno dei manga più venduti e poi, qualche anno dopo, il manga più venduto di tutto il mondo, sfondando record su record. Ma la strada verso Laugh Tale è vicina alla fine.

La saga di Egghead sta facendo da crocevia verso un finale che rivelerà tutti i misteri del mondo di ONE PIECE, in particolare grazie alla presenza del dottor Vegapunk, vero motore di questa fase del manga. Ed è proprio intorno a lui che stanno ruotando gli ultimi capitoli, con lo scienziato che sembra scomparso, nonostante fosse con Jewelry Bonney fino a poco fa. Ed è proprio la piratessa appartenente al gruppo delle Supernove un altro elemento importante che deve evolversi nella prossima fase.

ONE PIECE 1075 si concentrerà su Bonney e Vegapunk? Forse è ancora presto per scoprire il traditore di Egghead, quindi sono questi due che saranno al centro del prossimo capitolo. Il perno principale sarà probabilmente Jewelry Bonney, che sta cercando di addentrarsi nelle memorie del padre, Bartholomew Kuma. La donna dovrà darsi da fare e resistere alle torture subite dal padre e sarà un modo per scoprire molto di più del passato di questo personaggio molto misterioso che sembra avere molto da raccontare. Ma anche Vegapunk è fondamentale, e un pezzo di capitolo potrebbe essere dedicato proprio a lui. Ancora in versione bambinesca, se l'effetto di Bonney non si è esaurito, deve far capire che è ancora libero.

Il capitolo 1075 di ONE PIECE verrà pubblicato su Manga Plus domenica 19 febbraio alle 16:00.