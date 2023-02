ONE PIECE 1075 data di uscita e teorie: un'alleanza imprevista

ONE PIECE è uno dei manga più famosi e longevi della storia, eppure anche questa sta per giungere a conclusione. Ovviamente l'opera creata dal mangaka Eiichiro Oda e in pubblicazione dal 1997 durerà ancora qualche anno, considerati i suoi ritmi di racconto e pubblicazione. Intanto però, l'attuale saga di Egghead dà l'idea di fase cruciale.

Mentre i fan giapponesi potranno tra qualche settimana godersi i contenuti di ONE PIECE volume 105, con i quattro imperatori del Nuovo Mondo in copertina, chi segue la rivista Weekly Shonen Jump ed è quindi al passo con le creazioni più recenti di Oda sta assistendo alla faida tra Seraphim e Mugiwara, con i soldati di Vegapunk che si sono misteriosamente rivoltati contro il loro padrone e stanno generando il caos nel Labophase.

ONE PIECE 1075 segnerà l'inizio di un'alleanza breve ma molto importante. Per abbattere i due Seraphim introdottisi nel laboratorio, serve la liberazione di Kaku e Rob Lucci, i nemici battuti da Zoro e Rufy, che però sembra proprio non vogliano accettare un patto del genere. Dovranno farlo per liberarsi dei due mostri il più velocemente possibile e ridurre i danni alla struttura di Vegapunk. C'è però ancora molto da capire, e una spiegazione su ciò che sta succedendo al resto del laboratorio arriverà sicuramente da uno degli altri gruppi. Inoltre, all'appello manca anche S-Shark, che potrebbe essere andato a fare un'imboscata proprio a uno degli altri mugiwara. Scopriremo adesso chi li pilota?

Il 26 febbraio debutterà ONE PIECE 1075 su Manga Plus, sempre alle ore 16:00 in inglese e in altre lingue.