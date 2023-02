ONE PIECE 1075, il riassunto completo del capitolo: una collaborazione inattesa

Egghead è stata una saga partita con un profilo basso, senza troppa azione, ma la situazione che Eiichiro Oda stava tessendo è poi esplosa grazie allo scontro tra Lucci e Rufy, con entrambi rinnovatisi rispetto a ciò che successe a Enies Lobby. ONE PIECE però ha in serbo tante altre sorprese.

Il capitolo 1075 di ONE PIECE inizia con Vegapunk giovane che è stato invitato al cospetto dei Cinque Astri di Saggezza in virtù del suo intelletto riconosciuto a livello mondiale. Il titolo del capitolo è invece "Labo Phase Death Game", un gioco mortale che vede problemi su problemi per i protagonisti, che vorrebbero soltanto scappare dall'isola insieme allo scienziato. Shaka non riesce a tenere traccia della situazione dato che le telecamere vengono distrutte una dopo l'altra. I Mugiwara decidono così di dividersi insieme ai sei satelliti di Vegapunk.

Ad avere subito problemi è il gruppo con York, Lilith, Usopp e Franky che si sono diretti nel luogo dove è stato attaccato Pythagoras, che è riuscito a sopravvivere eiettando via la propria testa, lasciandosi il corpo indietro. York la recupera, ma poi appare S-Snake nei paraggi. York le si avvicina per accarezzarla, ma questa la pietrifica, con Pythagoras che la avverte troppo tardi. S-Snake poi attacca il resto del gruppo che è costretto a saltare via per evitare i colpi della Seraphim.

Nella zona centrale, S-Bear e S-Hawk fanno irruzione nella sala dove ci sono Rufy, Zoro, Shaka, Lucci e Kaku, questi ultimi due ancora addormentati. I due mugiwara sono costretti a farsi carico degli altri tre per evitare i colpi dei due Seraphim. Intanto i due membri della CP0 si svegliano e, proprio nelle ultime pagine di ONE PIECE, Lucci e Kaku chiedono a Rufy e Zoro di essere liberati per combattere insieme contro i Seraphim. Come reagiranno i due pirati?