ONE PIECE 1075: lo scambio di colpi decisivo per il futuro di Wano

Manca ormai pochissimo all'epilogo dell'arco di Wano. L'anime di ONE PIECE sta infatti adattando la parte conclusiva di questa saga, la più lunga e intensa dell'intera opera. Prima del gran finale, tuttavia, un emozionante flashback ci porta a scoprire il dolore e la sofferenza dei cittadini del pasese dei samurai.

Dopo l'eccezionale qualità di ONE PIECE 1074 era difficile superarsi, ma TOEI Animation ha sorpreso i suoi spettatori con una puntata in cui l'azione manca, ma in cui prevalgono le emozioni. Focus di ONE PIECE 1075 è infatti il dolore provato dai cittadini della Capitale dei Fiori, oppressi dallo shogunato di Orochi e dalla schiavitù indotta da Kaido.

La puntata settimanale di ONE PIECE si apre con Rufy che prepara il suo ultimo colpo, quello decisivo per la vittoria o la sconfitta. Con il Gear 5th ancora attivo, Cappello di Paglia carica un pugno gigantesco e intriso di Haki. Dall'altra parte, Kaido decide di non cercare di evitare questo attacco, ma di circondarsi di fiamme in grado di sciogliere qualsiasi oggetto e di contrattaccare a sua volta.

Questo scambio di colpi decisivo potrebbe ridurre in frantumi Onigashima. Sarà Momonosuke a dover evitare che ciò accada spostando l'intera struttura. Il cuore del figlio di Oden è tuttavia ancora quello di un bambino impaurito. È grazie al ricordo della sua famiglia e del popolo di Wano che Momo acquisisce sicurezza per compiere il suo dovere. Il gran finale di questo arco è programmato con l'uscita di ONE PIECE 1076.