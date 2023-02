ONE PIECE 1075 spoiler, la ciurma si divide: la mossa di Egghead

Il Labo Phase sta diventando un campo difficile. Il laboratorio di Vegapunk è assaltato da un personaggio sconosciuto che sta facendo rischiare grosso alla ciurma di cappello di paglia. Lo scienziato, invece, è scomparso: senza di lui, la saga di ONE PIECE sembra arrivare a un punto morto. A cosa porterà la presenza di questo infiltrato a Egghead?

A rispondere ci pensano le nuove anticipazioni, date dai soliti spoiler provider che circolano in certi antri della rete. Ecco gli spoiler di ONE PIECE 1075 con tante sorprese in serbo.

Il capitolo 1075 di ONE PIECE si intitola "Labo Phase Death Game";

si intitola "Labo Phase Death Game"; L'avventura di copertina si concentra su Vegapunk che incontra i Cinque Astri di Saggezza;

Qualcuno sta distruggendo tutti i Den Den Mushi presenti nel laboratorio, con Shaka che non riesce a capire cosa stia succedendo;

I pirati di cappello di paglia e i satelliti di Vegapunk formano quattro gruppi;

Jinbei, Sanji e Stussy sono nello stesso gruppo;

Chopper è con Nico Robin;

Usopp invece è con Franky;

Brook è con Nami;

Il gruppo di Franky viene attaccato da S-Snake;

S-Bear e S-Hawk attaccano la sala di controllo. Shaka gli dà degli ordini, ma i Seraphim non si fermano;

Lucci e Kaku si svegliano e chiedono a Rufy e Zoro di essere liberati, così che possano combattere insieme;

Non ci sarà nessuna pausa per ONE PIECE la prossima settimana, mentre sembra in arrivo una copertina e una pagina a colori su Weekly Shonen Jump per festeggiare l'uscita del nuovo tankobon in Giappone. Dagli spoiler, sembra che qualcuno più importante di Vegapunk stia dando ordini, chi sta dando questi problemi con i Seraphim?