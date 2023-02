ONE PIECE 1075 spoiler completi e immagini: una proposta indecente

Lo scontro tra Rufy e Kaido ormai è lontano, eppure i pirati di cappello di paglia si trovano in ogni caso coinvolti in sfide difficili da mandare avanti, contro avversari sempre più forti. Anche a Egghead, la terra della scienza, i pirati di ONE PIECE sono stati costretti a prendere a pugni altri nemici, come i ritrovati Lucci e Kaku.

Messi a tacere loro, c'è un altro problema a Egghead che va assolutamente risolto. Gli spoiler di ONE PIECE 1075 con tanto di immagini disponibili nella galleria in basso partono con il titolo "Labo Phase Death Game", un gioco mortale, con Vegapunk che incontra i Cinque Astri di Saggezza nella sua mini avventura dedicata al MADS, quando era ancora giovane.

Nel laboratorio, Shaka tenta di contattare invano Pythagoras, mentre le telecamere saltano una dopo l'altra a causa di qualcuno. Rufy osserva gli schermi diventare neri uno dopo l'altro, con le comunicazioni che si interrompono. I mugiwara decidono così di diversi in vari gruppi:

Gruppo 1: Nami, Brook, Edison, con Nami che trova dei diamanti artificiali;

Gruppo 2: Chopper, Nico Robin, Atlas, che trovano degli organi umani e Robin pensa che Vegapunk sia stato fatto a pezzi;

Gruppo 3: Sanji, Jinbe, Stussy che stanno attraversando l'area dedicata alle armi, c'è un siparietto con Sanji che chiede a Stussy di trattarlo come un cane;

Gruppo 4: Usopp, Franky, Lilith, York, che vanno nel luogo dove è stato attaccato Pythagoras.

Proprio con questi ultimi si parte, con il robot che si è riuscito a salvare dall'esplosione facendo saltare la testa dal proprio corpo. York vede nella zona S-Snake che pietrifica York, con Pythagoras che non riesce ad avvisarla in tempo. Poi la Seraphim attacca e tutti sono costretti a saltare via per non farsi colpire.

Nella sala principale irrompono S-Bear e S-Hawk che fanno esplodere tutto con i loro attacchi. Shaka non riesce a interrompere i loro ordini, capendo quindi che chi glieli ha dati è allo stesso livello di Vegapunk. Lucci e Kaku si risvegliano e chiedono ai mugiwara di liberarli dalle catene per combattere insieme, ma in tutta risposta Rufy e Zoro fanno una faccia disgustata, chiudendo questo capitolo di ONE PIECE.