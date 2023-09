ONE PIECE 1075, trailer e data di uscita: la battaglia per la libertà di Wano

Dopo una settimana di pausa dal trittico di episodi che ha portato al debutto del Gear 5th di Rufy, l'anime di ONE PIECE ritorna avvicinando gli spettatori alla fine dell'arco narrativo del Paese di Wano. La battaglia per la libertà dei samurai fedeli a Oden non si combatte solamente tra Rufy e Kaido.

In ONE PIECE 1073 Onigashima viene salvata dall'intervento tempestivo di Raizo e Jinbe, che congiunte le forze riescono spegnere le fiamme che stavano divorando la struttura. Il pericolo incombe ancora e per ben due precisi motivi. Il primo è Kaido, di cui si sta occupando Rufy, il secondo è il volo incerto di Onigashima che si sta per abbattere sulla Capitale dei Fiori. A impedire questa fatalità, ci dovrebbe pensare Momonosuke.

Il figlio di Oden, cresciuto grazie al potere di Shinobu, sta tentando invano di creare delle ulteriori nuvole drago che possano sorreggere il volo di Onigashima, ma invano. Quelle di Kaido, concentrato e stanco per la battaglia con Rufy, si stanno dissolvendo e di lì a poco la struttura volante potrebbe naufragare in mare, oppure addirittura sulla Capitale dei Fiori.

Gli abitanti di Wano hanno dovuto subire le angherie di Orochi e il loro cuore chiede ora libertà. Il Gear Fifth risplende nel cielo del paese dei samurai per realizzare questo desiderio. Il sorriso di Rufy rappresenta l'alba di Wano. Un pugno impotente sta per abbattersi su Kaido, ma il destino è nelle mani di Momonosuke. L'episodio di ONE PIECE 1075 si intitola "Vent'anni di preghiere! Riprendiamoci il Paese di Wano!" e uscirà in simulcast streaming su Crunchyroll il 10 settembre 2023. Vi ricordiamo che lo scontro tra Rufy e Kaido dovrebbe finire in ONE PIECE 1076.