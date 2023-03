ONE PIECE 1076: alleanze e scontri tra vecchie conoscenze

Il mistero del traditore della Saga di Egghead di ONE PIECE non è ancora stato risolto. Il rapimento del Vegapunk Stella ha impedito a Rufy e compagni di abbandonare il laboratorio scientifico e proseguire la navigazione. Come se non bastasse, i Seraphim si sono nuovamente mossi contro i Mugiwara.

ONE PIECE 1075 si era concluso con una proposta clamorosa. Ammanettati, Lucci e Kaku chiedono a Rufy e Zoro di liberarli per poter combattere insieme i Seraphim S-Hawk e S-Bear.

Il capitolo 1076 di ONE PIECE riprende proprio da quell'istante. Mentre ingenuamente Rufy si fida delle parole dei membri del CP-0, Zoro più che legittimamente dubita che qualora Lucci e Kaku venissero liberati poi si farebbero nuovamente catturare. Tuttavia, i Seraphim non tergiversano e ripartono all'attacco. In quell'istante Zoro si accorge che S-Hawk, oltre che avere la stessa abilità con la spada di Mihawk, possiede anche il potere del Frutto Lama Lama che fu di Das Bornes.

Dopo un'accesa discussione, infine Rufy decide di liberare Lucci e Kaku e combattere i Seraphim assieme a loro. Cappello di Paglia è sicuro della sua decisione poiché i due membri del CP-0 non avrebbero alcuna possibilità di vittoria contro di lui. Questo team-up impossibile si divide in due formazioni, Rufy e Lucci e Zoro e Kaku, e con due attacchi micidiali mette a tacere i Seraphim.

Nel frattempo, nel laboratorio di ricerca interno scopriamo che da oltre due mesi sono stati rinchiusi gli agenti dell'intelligence del governo del CP-7 e CP-9 e gli agenti del CP-5. Con loro è presente anche Vegapunk stella, che si domanda come il governo abbia fatto a scoprire delle sue ricerche sui Poignee Griffe.

Altrove nel Nuovo Mondo, Shanks si gode una bevuta in compagnia di vecchi amici. La ciurma del Rosso si trova a Elbaf, dove ha incontrato i giganti Dori e Brogi. Tuttavia, Kidd è pronto a lanciare il suo assalto. Shanks e Kidd stanno per sfidarsi per la seconda volta.