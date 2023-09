ONE PIECE 1076: Kaido era davvero cattivo? Il background del personaggio

La lunga battaglia per il Paese di Wano ha avuto fine in ONE PIECE 1076. Finalmente è stato dichiarato il nome del vincitore dello scontro tra Rufy e Kaido, ma gli istanti finali di questo epico combattimento sono stati impreziositi da un flashback che permette di scoprire il background dell'Imperatore.

Come abbiamo visto anche in ONE PIECE 1075 Kaido ha portato dolore e sofferenza al popolo di Wano. La vittoria di Rufy sulla Cima della Cupola Teschio di Onigashima permetterà dunque agli abitanti della capitale dei Fiori di riacquisire la libertà andata perduta con la morte di Oden e con la presa al potere di Orochi.

Pur avendo contribuito alla costruzione di fabbriche di armi su tutta Wano, alla creazione degli SMILE e alla sottomissione dei samurai, Kaido potrebbe tuttavia non essere il personaggio malvagio che tutti pensiamo sia.

In ONE PIECE 1076 viene raccontato agli spettatori il passato dell'Imperatore. Sin da bambino, Kaido era conosciuto per essere il più forte di tutti. Egli crebbe come un bambino soldato nel Regno di Vodka, dove si gettava in continue guerre per permettere al suo paese di pagare il tributo ai Draghi Celesti. Venne tuttavia tradito dal sovrano del Regno di Vodka e venduto ai Marines in cambio di un posto al tavolo del Reverie. Kaido, che non voleva essere schiavo di nessuno, non si fece sottomettere dal Governo Mondiale e nonostante la giovane età sfuggì ai tentativi della Marina di reclutarlo.

Fu Barbabianca ad arruolarlo nei Pirati di Rocks. Newgate rimase stupito dalle esibizioni di forza del giovane Kaido, e lo portò tra i ranghi della ciurma che rivaleggiava con quella di Gol D. Roger. L'incidente di God Valley, avvolto nel mistero, allontanò Kaido da Big Mom e gli altri della ciruma di Rocks. Kaido fondò allora i Pirati delle Cento Bestie e divenne Imperatore.

Fondamentalmente Kaido è una persona cresciuta nella solitudine e nella costante paura di essere tradito. Le sue azioni sono innegabilmente malvagie, ma forse il suo cuore sarebbe stato più buono se il mondo fosse stato più gentile con lui.