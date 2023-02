ONE PIECE 1076, Kidd in cerca di vendetta: lo scontro con il Rosso è vicino

Al termine della Saga di Wano, Rufy è riuscito a diventare uno Yonko sconfiggendo Kaido. I suoi alleati, tuttavia, pur avendo sconfitto congiuntamente Big Mom non sono riusciti ad agguantare il titolo di Imperatori. Marshall D. Law ed Eustass D. Kidd stanno dunque ancora tentando di imporsi. La generazione peggiore di ONE PIECE va all'attacco.

Per contrastare i Serpaphim e fuggire da Egghead salvando Vegapunk Stella, Rufy si è alleato con due vecchi avversari in ONE PIECE 1075. Nel frattempo, ancora non sappiamo se Law sia sopravvissuto o meno allo scontro con Barbanera avvenuto poco dopo gli eventi di Wano.

In ONE PIECE capitolo 1076 si torna finalmente a parlare di Capitano Eustass Kidd, il quale dopo aver sconfitto Big Mom aveva deciso di avventurarsi a Elbaf, l'isola dei giganti sotto il dominio di Shanks il Rosso. Lo scontro tra i due è inevitabile.

Nel capitolo 1076 dell'opera scritta dal maestro Eiichiro Oda vediamo che Shanks e il suo equipaggio si trovano a Elbaf, dove stanno brindando con due giganti che non apparivano da tempo, Brogi e Dogi. La bevuta tra compagni viene però interrotta da un'allarme. Il ragazzino terribile è tornato all'attacco in cerca di vendetta.

Il capitolo si chiude con un clamoroso cliffhanger. Kidd è deciso a scontrarsi con Shanks e la sua ciurma per strappargli il titolo di Imperatore e ottenere il suo Road Poneglyph. Riuscirà Capitano Kidd assieme al suo vice Killer a vendicare il braccio perduto durante la prima schermaglia con i Pirati del Rosso? Vi ricordiamo che purtroppo il manga andrà in pausa e che ONE PIECE 1077 uscirà a metà marzo.