ONE PIECE 1076: la fine della lunga battaglia di Wano

Con l'episodio 1076 di ONE PIECE si chiude una battaglia che durava ormai da anni. L'arco di Wano si avvicina al gran finale, con lo scontro sulla cima della Cupola Teschio di Onigashima che trova un vincitore. Sul paese dei samurai regnerà ancora il caos con Kaido, oppure Rufy è riuscito a liberare la Capitale dei Fiori dall'oppressione?

Con il risveglio del Gear 5th in ONE PIECE 1071 è stata inaugurata l'ultima battaglia tra Rufy e Kaido, che trova una degna conclusione con l'episodio mandato in onda domenica 17 settembre 2023. Come già si intuiva nei preparativi di ONE PIECE episodio 1075, il combattimento tra l'Imperatore e il capitano della Ciurma di Cappello di Paglia ha avuto fine.

In ONE PIECE 1076 l'Ambizione dei due pirati si scontra. Rufy scaglia il suo pugno gigantesco su Kaido, che però non sembra risentire del colpo ricevuto. Attraverso un flashback scopriamo la sua triste infanzia, il reclutamento nei pirati di Rocks da parte di Barbabianca e l'ascesa a pirata più forte.

Tornati al presente, l'attenzione si focalizza su Momonosuke e Yamato. Le nubi ardenti creati da Kaido si dissolvono, con Onigashima che rischia di precipitare nell'oceano. Proprio in quel momento, il figlio di Oden riesce a crearne di nuove in grado di sorreggere il volo della struttura.

Nel mentre, Kaido domanda a Rufy che tipo di mondo intenda creare. La risposta di Cappello di Paglia è decisa e sicura. Rufy intende creare un mondo dove i suoi amici abbiano cibo fino a scoppiare. Questa dichiarazione d'intenti coincide con un ultimo colpo di Rufy che finalmente mette a tacere Kaido. Lo scontro per il destino di Wano è terminato in favore dei Mugiwara.