ONE PIECE 1076, il riassunto completo del capitolo: una sfida tra giganti

C'è ancora in sospeso qualche questione a Egghead, l'isola che fa da quartier generale a Vegapunk. Lo scienziato è finalmente apparso in ONE PIECE dopo anni di menzioni a lui e al suo incredibile e sconfinato genio. I pirati di cappello di paglia devono cercare di fuggire da quest'area insieme allo scienziato, ma c'è qualcosa che non va.

L'attacco dei Seraphim ha obbligato Rufy e Zoro a stringere un'alleanza con Lucci e Kaku. E proprio con questo si apre il capitolo 1076 di ONE PIECE che, dopo una pagina a colori e una copertina su Weekly Shonen Jump, riporta i lettori nel laboratorio di Vegapunk. Nella sala centrale iniziano gli attacchi dei due Seraphim, con S-Bear che usa il potere di Kuma Bartholomew e S-Hawk che usa il potere di Daz Bornes. Intanto Rufy e Zoro si stanno dando da fare per evitare i colpi e salvare anche Rob Lucci, Kaku e Shaka.

Un urlo di Nami fa capire che la situazione è tragica anche dalle altre parti e quindi si devono sbrigare. In virtù di ciò, Kaku afferma che si faranno rimettere in manette dopo la battaglia, mentre Lucci inizia un discorso con Rufy affermando che moriranno tutti i mugiwara per mano sua e pure i Vegapunk, ma che non toccherà nessuno finché non ucciderà il capitano col cappello di paglia. Questo basta a Rufy per prendere le chiavi e liberarli, e così in una doppia inizia la controffensiva: Rob Lucci in forma ibrida e Rufy Gear Fourth attaccano S-Bear, mentre Zoro e Kaku affettano S-Hawk. Intanto in una cella segreta del laboratorio, Vegapunk viene imprigionato e ammanettato lì insieme agli agenti scomparsi negli scorsi mesi del Cipher Pol, quindi c'è qualcuno del laboratorio che controlla tutto e ha tradito Vegapunk.

Altrove, ad Elbaf, Shanks sta bevendo con la sua ciurma in un bar con altri giganti. Lungo la costa ci sono le navi della sua flotta, che stanno avendo qualche schermaglia con la ciurma di Kid. Mentre si rivedono Dorry, Brogy e altri giganti famosi, Shanks manda Rockstar a dare un messaggio a Kid: lasciare i suoi Road Poneglyph oppure affrontarlo. Dal canto suo, Kid è deciso a combattere e stavolta non vuole perdere nulla. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.