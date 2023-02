ONE PIECE 1076 spoiler: l'alleanza imprevista contro i Seraphim

Le cose a Egghead si fanno sempre più movimentate. I protagonisti si sono imbattuti nel laboratorio di Vegapunk e quindi nello scienziato, che li ha trascinati in una situazione spiacevole in cui sono costretti a occuparsi degli agenti del Governo Mondiale. Eppure qualcos'altro bolle in pentola in questa saga di ONE PIECE.

Con i Seraphim disubbidienti, probabilmente a causa dell'ordine di qualcuno, le cose si fanno sempre più problematiche per il gruppo di personaggi rimasti al laboratorio. La richiesta di Rob Lucci verrà esaudita da Rufy e Zoro? Gli spoiler di ONE PIECE 1076 trapelati in rete danno già un'idea piuttosto netta di ciò che accadrà nel capitolo. Vediamo cosa è stato anticipato dai leaker finora.

Il capitolo 1076 di ONE PIECE si intitola "vecchio amico";

si intitola "vecchio amico"; Rob Lucci e Kaku vengono liberati dalle manette di agalmatolite per combattere;

Rob Lucci e Rufy affrontano S-Bear;

Kaku e Zoro affrontano S-Hawk;

A quanto pare, il Seraphim di Mihawk ha anche un Frutto del Diavolo, è il Supa Supa no Mi di Mr. 1 , Daz Bornes;

, Daz Bornes; Il vero Vegapunk è stato imprigionato insieme ad alcuni agenti della CP0, che sono intrappolati lì da mesi;

Shanks è ad Elbaf insieme ad alcuni giganti;

insieme ad alcuni giganti; Ci sono anche Dorry e Brogy;

Eustass Kid e la sua ciurma arrivano alla costa di Elbaf;

Si preannuncia quindi un capitolo molto movimentato per i protagonisti, ma anche il resto del mondo continua a muoversi, in particolare sarà interessante vedere cosa succederà a Shanks e Kid, dato che si incontreranno nuovamente dopo il primo scontro che portò via il braccio alla Supernova. Elbaf si conferma un crocevia per ONE PIECE.