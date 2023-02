ONE PIECE 1076 spoiler e immagini complete: uno scontro da giganti

I nuovi quattro imperatori di ONE PIECE ormai stanno già veleggiando per i mari. Dopo l'ascesa che l'ha portato al posto di Kaido e Big Mom, Rufy si è già ritrovato a dover fare i conti con altri avversari. Ovviamente tra i quattro imperatori non c'è solo lui, perché anche un altro di questi quattro ha fatto la sua mossa.

Gli spoiler di ONE PIECE 1076 completi di immagini disponibili nella galleria in basso si apre con una copertina di Weekly Shonen Jump dove c'è Rufy insieme a Vegapunk a colori ufficialmente per la prima volta, ma il capitolo si apre con una doppia pagina a colori con tutti i mugiwara vestiti in abiti casual, che quindi interrompe il flusso delle mini avventure.

Inizia poi la storia con il titolo "Vecchi amici", titolo di ONE PIECE 1076, con Zoro che sente il grido di Nami e decide di liberare i due della CP0, dato che devono occuparsi dei Seraphim il prima possibile così da poter proteggere sia Vegapunk, sia i satelliti ma soprattutto i loro compagni di ciurma. Kaku accetta poi di farsi riammanettare dopo la battaglia, mentre Lucci dice che non inseguirà gli altri mugiwara ma soltanto Rufy, e soltanto dopo la morte di quest'ultimo darà la caccia agli altri. Zoro non si fida ancora di loro, ma iniziano due scontri: S-Bear VS Rufy e Lucci, S-Hawk VS Zoro e Kaku. S-Hawk ha lo stesso potere di Daz Bornes della Baroque Works, con la possibilità di trasformarsi in metallo. Rufy combatte in Gear Fourth mentre Lucci in forma ibrida non risvegliata; Kaku invece non si trasforma.

In un'altra sala di Egghead, Vegapunk è stato ammanettato e messo in una cella, con un rivolo di sangue che cola dalla fronte. Nella stessa cella ci sono alcuni agenti del CP, che sono stati rinchiusi lì nel corso degli ultimi mesi. Vegapunk non sa come sia finito nella prigione di Egghead ed è anche curioso di sapere come sia possibile che la sua ricerca sui Poneglyph sia stata scoperta dal Governo Mondiale. Intanto, una comunicazione della marina avvisa che a Egghead stanno arrivando ben cento navi.

Si cambia poi scenario e si passa a Elbaf. Shanks e gli altri sono in un bar vicino la costa, e un bambino gigante gli chiede di potersi unire alla sua ciurma, ma l'imperatore rifiuta. Vicino la costa ci sono diverse navi della sua flotta e avvisano dell'arrivo dei pirati di Kid. Con Shanks ci sono Dorry, Brogy, Oimo, Karsee e altri giganti che stanno bevendo con lui. L'imperatore dice a Rockstar di andare a parlare con Kid e gli dice di avvisarlo che dovrà lasciare i suoi Road Poneglyph oppure combattere. Sulla nave di Kid, Killer avvisa il suo capitano del pericolo e che stavolta potrebbe finire peggio. Kid però non ci vuole pensare. ONE PIECE 1076 finisce qui e la prossima settimana sarà in pausa.