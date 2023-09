ONE PIECE 1076, trailer e uscita: la sfida di Wano ha fine, sconfitta o vittoria per Rufy?

L'arco narrativo di Wano, il più longevo e bello di tutta la serie, sta per giungere al termine. Sono passati ormai quasi quattro anni da quando questa saga ha avuto inizio nell'anime, ma finalmente questo cerchio sta per chiudersi. Rufy riuscirà a liberare il paese dei samurai di ONE PIECE, oppure verrà sconfitto nuovamente?

Se il Wano Kuni Arc comincia con l'episodio 892, la battaglia sulla cima di Onigashima prende invece il via con ONE PIECE 1015, quando le Supernove della Peggiore Generazione sfidano gli Imperatori Kaido e Big Mom. Se il capitano dei Pirati di Big Mom ha già trovato la sconfitta contro Law e Kidd, la sfida tra i capitani della Ciurma di Cappello di Paglia e dei Pirati delle Cento Bestie è ancora accesa.

Sarà con la trasmissione di ONE PIECE 1076 che la sfida tra Rufy e Kaido avrà fine. Il 17 settembre 2023 avremo dunque il vincitore di questa lunga battaglia, che più volte ha visto Rufy cadere. Con l'ottenimento del Gear 5th, questa volta il risultato potrebbe essere diverso.

Intitolato "The Worlds that Luffy Wants!", in ONE PIECE 1076 verrà adattata la parte finale del combattimento tra Cappello di Paglia e l'Imperatore e di sicuro TOEI Animation sorprenderà gli spettatori con animazioni cinematografiche tecnicamente eccellenti. ONE PIECE 1074 è il miglior episodio con il Gear 5th, ma la puntata finale di questa saga potrebbe benissimo riscrivere la storia.