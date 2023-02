ONE PIECE 1077 data di uscita e teorie: un mondo in guerra

Sembra esserci un leitmotiv piuttosto chiaro negli ultimi capitoli di ONE PIECE. Dopo l'abbattimento di ben due imperatori, Big Mom e Kaido, le tre Supernove Rufy, Law e Kid si stanno muovendo per conto loro dopo aver ottenuto un posto di rilievo tra i pirati del Nuovo Mondo. E ora, sopra di loro, ci sono soltanto le figure apicali.

Per diventare il Re dei Pirati e trovare il leggendario tesoro chiamato One Piece, è fondamentale ottenere tutti i Road Poneglyph, e questo vale per tutti. Quindi chiunque, dagli imperatori alle supernove, devono ottenere lo scritto di tutte e quattro le pietre. E questo ha attirato anche Shanks il Rosso, uno dei pirati più forti oltre che imperatore. Mentre Law affronta Barbanera e Rufy è impegnato contro i Seraphim a Egghead, il rosso ha messo nel mirino Kid, che con la sua ciurma si è appena avvicinato a Elbaf.

ONE PIECE 1077 mette davanti all'altra supernova un avversario importante, creando quindi un forte parallelo tra Kid e Law. I due rivali dovranno fare in modo da non cedere nulla ai due imperator, così da mantenere una speranza di raggiungere Laugh Tale. Considerato il modo in cui è stato trattato lo scontro tra Law e Barbanera, è possibile che Eiichiro Oda decida di applicare una situazione simile, con un capitolo dedicato a loro almeno per la prima metà, per poi tornare saltuariamente alla situazione. Il resto invece, naturalmente, sarà incentrato sui mugiwara, con la sfida contro i Seraphim. Ci sarà quindi tantissima azione nel prossimo capitolo.

ONE PIECE 1077 arriverà solo il 12 marzo 2023 su Manga Plus a causa di una pausa di Eiichiro Oda.