ONE PIECE 1077: Mugiwara contro Seraphim, la battaglia di Egghead

L'incredibile alleanza di Egghead ha portato i pirati di cappello di paglia a combattere contro i nuovi nemici ma insieme a due ex antagonisti di ONE PIECE. Da questo momento in poi è fondamentale ogni vittoria.

Si parte con la classica mini avventura, ancora incentrata sulle avventure della vecchia organizzazione di scienziati diretta da Vegapunk, il MADS, con Judge Vinsmoke e Caesar Clown ormai adulti che smettono di attaccarsi e capiscono che devono levare di mezzo lo scienziato geniale, mentre sullo sfondo si vedono Ichiji e Reiju già adolescenti.

Il capitolo 1077 di ONE PIECE vero e proprio comincia però con Sentomaru, nascostosi in un edificio di Egghead insieme ad altri che abitano l'isola. L'ex membro della marina avvisa tutti di scappare, dato che il Governo Mondiale potrebbe radere al suolo l'isola come fece un tempo con Ohara, o fare anche di peggio. Non c'è quindi tempo da perdere per i mugiwara.

Mugiwara che, nel laboratorio centrale, riprendono a combattere. Gli attacchi a S-Bear e S-Hawk non hanno alcun effetto, con Zoro che poi si accorge che i due Seraphim hanno le sembianze dei lunariani, illustrando agli altri come fare per occuparsene. Intanto Shaka lascia a loro quattro la situazione mentre si avvia verso un posto che potrebbe essere la soluzione dell'enigma sulla scomparsa di Vegapunk.

In un'altra ala del laboratorio, S-Shark viene colpito in pieno da un attacco di Zeus, ma dopo essere scivolato nel pavimento, attacca Nami alle spalle. Appena in tempo però giunge Sanji, che decide di occuparsi del Seraphim. Altrove, Lilith tiene a bada S-Snake con delle bolle che contengono il potere dell'agalmatolite, ma il fascino della bambina riesce a ingannare Franky e gli altri, e così vengono tutti pietrificati dopo poche mosse.

Il finale di ONE PIECE 1077 è però riservato a Shaka. Il primo satellite di Vegapunk va in un vecchio laboratorio dove venivano studiati i Frutti del Diavolo e lì, dopo aver trovato la cella con lo scienziato e gli agenti della CP0, cade a terra esanime dopo aver ricevuto un proiettile in testa.