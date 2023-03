ONE PIECE 1077 spoiler e immagini complete: una lotta serafica

Ormai è sempre più cruenta la battaglia di Egghead tra Governo Mondiale, CP0, marine, Seraphim ribelli e un traditore sconosciuto. I protagonisti di ONE PIECE sono stati messi alle strette in particolare dai quattro robot al momento, che necessitano di essere sconfitti prima di fare ogni altra cosa.

Gli spoiler di ONE PIECE 1077 completi di immagini, che potete osservare nella galleria in basso, partono con la classica mini avventura. Ancora una volta ci sono Judge Vinsmoke e Caesar Clown, visibilmente cresciuti e visibilmente acciaccati perché saranno caduti in un altro litigio, ma i due pensano entrambi a Vegapunk e a come sbarazzarsi di lui, mentre sullo sfondo si vede già uno dei figli di Judge.

Sentomaru è ancora vivo e ha avvisato tutti di fuggire da Egghead. Racconta poi la vicenda di Ohara e di come ciò che è successo lì possa ripetersi anche sull'isola attuale, forse in maniera anche più devastante e quindi peggiore. Si torna poi nel laboratorio dove Rufy e gli altri si stanno scontrando con i due Seraphim. Shaka si allontana avvisando che forse sa dove si trova il vero Vegapunk, e così lascia gli altri quattro a combattere.

Gli attacchi non sembrano fare molto effetto ai Seraphim, quando Zoro si accorge di alcune loro caratteristiche e gli viene in mente King. Così avvisa tutti del potere dei lunariani e dei loro punti deboli. Si passa poi al gruppo di Nami che sta invece affrontando S-Shark. Edison è gravemente danneggiato ed è a terra, mentre Nami attacca il nemico con Zeus. S-Shark subisce il colpo ma poi si immerge nel terreno e prova ad attaccarla da dietro, ma all'improvviso arriva Sanji da lontano che la salva.

Altrove, Lilith lancia una bolla di agalmatolite a S-Snake che la tocca e quindi perde potenza. Franky quindi tiene la bolla ferma su di lei, tenendola intrappolata, ma la Seraphim inizia a piangere e Franky si intenerisce, perdendo la presa. Il fascino di S-Snake fa effetto e Franky viene pietrificato, stessa sorte che poi tocca a Lilith e Usopp.

Shaka arriva a un vecchio laboratorio abbandonato dove si studiavano i Frutti del Diavolo e vede la prigione dove ci sono Vegapunk e gli agenti del CP0. Alle sue spalle però arriva qualcuno che sfodera una normale pistola e spara in testa a Shaka, trafiggendogli l'elmo e facendolo cadere a terra. Vegapunk è stupito, chi sarà il traditore presentato in ONE PIECE?