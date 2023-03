ONE PIECE 1077 spoiler: la forza di un potere antico

Il viaggio verso Laugh Tale in ONE PIECE è lungo e non può fare a meno di certe tappe fondamentali. Per lungo tempo, la ciurma di Rufy è stata impegnata in una missione per aiutare i ribelli di Wano a liberarsi dal tiranno Kaido. Quella fase però si è conclusa, con i protagonisti che sono arrivati a Egghead, l'isola che fa da covo di Vegapunk.

Dopo un tira e molla con lo scienziato e i suoi satelliti, l'intromissione del Governo Mondiale rende molto più difficile superare questa fase. Le cose si fanno sempre più ardue per Rufy e compagni, che ora devono fare in modo di trarre in salvo anche Vegapunk, ma c'è un traditore a Egghead che sta facendo di tutto per mettere il bastone tra le ruote ai protagonisti. Gli spoiler di ONE PIECE 1077 trapelati finora in rete sono i seguenti:

Il capitolo 1077 si intitola "Avresti dovuto capirlo prima";

Il riferimento del titolo di ONE PIECE 1077 è incentrato su Zoro e il potere dei Seraphim;

La mini avventura di copertina vede Judge e Caesar che capiscono che Vegapunk è il loro vero ostacolo;

Zoro capisce che i Seraphim hanno abilità simili a quelle di King . È in questo momento che viene capito il titolo del capitolo;

. È in questo momento che viene capito il titolo del capitolo; Lilith usa una pistola a bolle contro S-Snake, ma lei evade l'attacco e trasforma Usopp in pietra;

Alla fine del capitolo, qualcuno spara a Shaka, colpendolo alla testa che esplode;

Pochi dettagli quindi sul prossimo capitolo di ONE PIECE, che sembra già intenso e ricco d'azione, viste le poche rivelazioni. Il capitolo verrà pubblicato ufficialmente su Manga Plus domenica 12 marzo.