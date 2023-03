ONE PIECE 1077: il traditore di Egghead torna a colpire

La Saga di Egghead ha sorpreso i lettori di ONE PIECE con un'alleanza inimmaginabile. Rufy e Zoro sono stati costretti ad allearsi con Lucci e Kaku del CP0 per affrontare i Seraphim, per qualche motivo sfuggiti al controllo dei Vegapunk. Nel mentre, il misterioso traditore torna a colpire.

Il capitolo 1077 di ONE PIECE riprende con un monito di Sentomaru, ancora ferito e bloccato alla fabbrica del laboratorio. I Mugiwara devono sbrigarsi a fuggire, poiché presto Egghead farà una fine anche peggiore di Ohara. Il Governo Mondiale ha infatti intenzione di sbarazzarsi del genio di Vegapunk.

Nel frattempo, alla sala controllo prosegue lo scontro che coinvolge Rufy e Lucci, e Zoro e Kaku contro i Seraphim basati su Mihawk e Orso Bartholomew. Nonostante i numerosi colpiti S-Hawk e S-Bear continuano a rialzarsi come se nulla fosse. A quel punto è Zoro ad accorgersi di quello che sta accadendo. La resistenza dei Serpahim è dovuta al loro sangue Lunariano, ottenuto da King, cavia che avase da Punk Hazard grazie a Kaido. Gli attacchi dei Mugiwara avranno dunque effetto solamente quando le fiamme sulla schiena dei nemici si saranno spente.

Al secondo piano della torre A la situazione è altrettanto disperata, con Nami che cerca di affrontare il Seraphim di Jinbe, ma senza risultati effettivi. La navigatrice viene tuttavia soccorsa da Sanji, che si prende la responsabilità dello scontro. Alla torre C piano 2, invece, il Seraphim di Boa Hanckock con astuzia riesce a pietrificare Franky, Lilith e Usopp.

Fuggito dallo scontro che coinvolgeva Rufy e gli altri, Vegapunk Shaka si è diretto al piano sotteraneo, dove sono rinchiusi i vecchia genti del Cipher Pol e Stella. Tuttavia, con un colpo di pistola diretto in testa, Shaka viene ucciso dal traditore misterioso. Vi salutiamo lasciandovi agli spoiler di ONE PIECE 1078.