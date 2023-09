ONE PIECE 1077, trailer e uscita: è Rufy il vincitore di Onigashima

La saga più lunga di ONE PIECE è a un solo passo dalla sua fine. Lo scontro sulla cima della Cupola Teschio è giunto al termine. Rufy e Kaido si sono scambiati i loro ultimi colpi, da cui dipendeva il futuro del paese di Wano. Chi tra l'Imperatore e Cappello di Paglia ha agguantato la vittoria?

L'episodio 1075 di ONE PIECE ha mostrato l'oscurità in cui Kaido e Orochi avevano gettato la popolazione di Wano. Se Rufy avesse subito una nuova sconfitta, l'ultima e decisiva, il paese dei samurai non avrebbe più potuto ambire alla libertà. L'arrivo del Gear 5th in ONE PIECE ha tuttavia fatto risuonare i tamburi della liberazione nei cieli sopra Onigashima.

Con ONE PIECE 1076 la battaglia tra Rufy e Kaido ha avuto fine. Cappello di Paglia è infine riuscito a trionfare, promettendo un mondo in cui la fame non dovrebbe essere più un problema. Ma davvero Rufy ha liberato il Paese di Wano?

Il titolo di ONE PIECE 1077, "Si chiude il sipario! Vincitore: Luffy Cappello di Paglia", non lascia spazio a dubbi. Rufy ha realmente battuto Kaido, il pirata più forte del mondo narrato da Eiichiro Oda. La prossima puntata dell'anime verrà trasmessa il 24 settembre in simulcast streaming su Crunchyroll e adatterà il post battaglia.

Kaido precipita in fondo nei mari sottostanti Onigashima, mentre Rufy viene salvato dall'intervento di Yamato. Mentre si conclude il festival del fuoco nella capitale dei Fiori, su Onigashima viene annunciato il nome del vincitore del grande scontro. Rufy è il guerriero della liberazione.