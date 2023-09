ONE PIECE 1077: il vincitore della lunga battaglia per il Paese di Wano

Gli scontri di Onigashima sono ufficialmente giunti al termine. L'episodio 1076 di ONE PIECE ha messo fine alla lunga battaglia per il Paese di Wano. I Foderi Rossi e l'alleanza tra i Mugiwara, i Pirati di Kidd e di Heart saranno riusciti a liberare l'isola che un tempo era governata dal mitico Oden?

Il lunghissimo scontro tra Rufy e Kaido in ONE PIECE ha finalmente avuto fine. Dopo ben 61 episodi interamente dedicati al loro combattimento, la serie di TOEI Animation ha nominato il vincitore di questa faida. Ad averla spuntata tra l'Imperatore e il pirata della peggiore delle generazioni è Cappello di Paglia!

In ONE PIECE 1077 ha ufficialmente fine la battaglia sul tetto della Cupola Teschio. Dopo un filotto di vittorie che sembrava aver spento ogni speranza, ad aver trionfato questa volta non è Kaido. Il guerriero della liberazione, la reincarnazione di Joy Boy, ha spezzato le catene che opprimevano Wano. È Rufy ad aver sconfitto l'Imperatore e ad aver ottenuto la vittoria.

I Pirati delle Cento Bestie ancora in vita tentano di proseguire gli scontri, ma Yamato ferma sul nascere questa iniziativa. Mentre i feriti vengono portati da Chopper, Momonosuke dirà a Zunisha che ancora non è pronto ad aprire le porte di Wano.

Il figlio di Oden scenderà sulla Capitale dei Fiori per annunciare il calare del sipario sul dominio di Kaido e Orochi. Anche Hyori e i Foderi Rossi fanno ritorno dalla loro gente. Con l'uscita di ONE PIECE 1078 verrà eletto un nuovo shogun a Wano.