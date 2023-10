ONE PIECE 1078: l'elezione del nuovo shogun di Wano

La battaglia per la libertà di Wano è giunta a conclusione. Ad aver trionfato e a venire decretato vincitore in ONE PIECE 1077 è Rufy. Kaido e Big Mom sono stati sconfitti e il paese dei samurai ha finalmente ritrovato la libertà. Con anche Orochi ucciso, la Capitale dei Fiori necessita di un nuovo shogun giusto e leale.

ONE PIECE 1078 si riapre con la Capitale dei Fiori gettata nello scompiglio dall'apparizione nei cieli di un drago. Non si tratta però di Kaido, ma di Momonosuke. Al contempo, la defunta Lady Komurasaki e il boss Kyoshiro si rifanno vivi tra la gente. Questi sono accompagnati da altre figure misteriose, che vengono tuttavia riconosciute. Lord Kinemon e i Nove Foderi Rossi sono ancora in vita e hanno contribuito a riportare la libertà su Wano. Le parole di Toki, moglie di Oden, si sono rivelate veritieri. A vent'anni dalla sua morte, Wa è libera.

Intanto, tra le macerie di Onigashima Yamato si ricongiunge con i Mugiwara. Dopo aver portato al sicuro Rufy, svenuto privo di forze, il figlio di Kaido sorprende tutti affermando di volersi unire alla Ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia.

Tornati alla Capitale dei Fiori, Momonosuke si mostra in forma umana e adulta. Il figlio di Oden chiarisce la situazione al suo popolo. Orochi e Kaido appartengono al passato. L'alleanza tra pirati, ninja, visoni e samurai ha assaltato Onigashima e riconquistato la libertà. Kozuki Momonosuke si dichiara nuovo shogun del Paese di Wano. Non scopriremo presto cosa accadrà. Questa settimana è previsto uno special recap di ONE PIECE, mentre l'uscita dell'episodio 1099 è stata spostata alla prossima settimana.