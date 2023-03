ONE PIECE 1078: il piano del traditore e il mondo che sta cambiando

Il mondo intero sta cambiando, e tutto è cominciato da quando sono caduti ben due imperatori, i potentissimi Big Mom e Kaido, che hanno trovato la loro fine a Wano. Ma gli eventi non sono finiti, dato che ciò che sta succedendo a Egghead, inevitabilmente, cambierà il mondo di ONE PIECE per sempre, dato il coinvolgimento dei Mugiwara e di Vegapunk.

Il capitolo 1078 di ONE PIECE si concentra proprio su questo, su un cambio di paradigma nel mondo intero. Stussy avvisa Sentomaru che la marina sta arrivando a Egghead con diverse navi da guerra, capitanate anche dall'ammiraglio Kizaru, e che quindi la situazione potrebbe essere anche peggiore di quella che subì Ohara, con un Buster Call di dimensioni inaudite. Intanto nel laboratorio, Franky è mezzo pietrificato, mentre S-Snake distrugge la testa di Pythagoras e scatena un'esplosione.

In un altro corridoio, ci sono Nico Robin, Atlas e Chopper che si stanno dirigendo verso la sala segreta e abbandonata per vedere se è lì che si trova il vero Vegapunk. Nel frattempo, Sanji sta affrontando S-Shark e sta ricevendo molti pugni, ma nessuno di questi sta minimamente facendo male al cuoco, che sembra al massimo della forma. Intanto, nella sala centrale S-Hawk scappa via per uccidere gli altri membri più deboli della ciurma, ma viene inseguito da Zoro e Kaku, mentre S-Bear continua ad affrontare Rufy e Lucci.

Inizia però un breve flashback che spiega la nascita dell'incidente di Egghead, che avverrà nel giro di un giorno. Il tutto iniziò ben tre mesi prima gli eventi, con qualcuno che ha contattato il Governo Mondiale avvisando di Vegapunk e delle sue ricerche. Dopo il fallimento degli agenti del Cipher Pol, questo personaggio contatta direttamente i Cinque Astri di Saggezza, che decidono di muoversi personalmente, scatenando questo incidente. Alla fine, viene rivelato che il satellite di Vegapunk traditore è York, l'incarnazione dell'avarizia, che oltrepassa il corpo di Shaka.

ONE PIECE 1078 si conclude con le dichiarazioni di questa gigantesca figura, decisa ad eliminare tutti gli altri Vegapunk, anche il corpo principale.