ONE PIECE 1078: il nuovo protettore delle terre di Wano debutta nell'anime

Anche nell’anime di ONE PIECE si avvicina la conclusione della saga degli Imperatori, nello specifico della parte ambientata nel Paese di Wa. Lo scontro tra Luffy e Kaido si è conclusa con una spettacolare vittoria del protagonista, e ora che il paese è libero dalla tirannia dell’Imperatore spetta a qualcun altro la protezione di quelle terre.

Nella straordinaria battaglia contro Kaido, Luffy è stato affiancato da molti alleati, conosciuti proprio a Wano. Da Yamato al piccolo Momonosuke, Cappello di Paglia ha potuto contare su personaggi profondamente determinati a portare avanti il volere del leggendario Kozuki Oden, samurai ucciso dallo stesso Kaido molti anni prima. Ed è proprio l’eredità lasciata da Oden ad essere centrale nella gestione del futuro del paese. Infatti, per aiutare Luffy a raggiungere Kaido sull’isola di Onigashima, portata dal tiranno sopra la capitale, Momonosuke ha chiesto a Shinobu di farlo diventare adulto, così da potersi trasformare in un vero drago.

Il coraggio dimostrato dal bambino si è rivelato fondamentale per lo scontro finale, e ora l’anime ha finalmente mostrato la forma adulta di Momonosuke, come potete vedere dalla clip riportata in calce. Presentandosi come il futuro signore del paese di Wa, Kozuki Momonosuke viene acclamato da tutti, e mentre i petali dei ciliegi si diffondono su tutta Wano, i Nove Foderi Rossi si commuovono perché finalmente il volere del loro leader, Oden, diventerà realtà.

Cosa ne pensate di questa conclusione per il lungo arco di Wano? E della forma adulta di Momonosuke? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alle ipotesi sull’arrivo del Grandammiraglio Akainu sul campo di battaglia, e agli spoiler sul capitolo 1094 di ONE PIECE.